Леброну Джеймсу покорилось очередное достижение в НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 56 очков и 10 подборов в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Голден Стэйт Уорриорз». Как сообщается на странице ESPN Stats & Info в «Твиттере», Леброн стал самым возрастным игроком в истории лиги, который смог набрал 55 и более очков и сделать 10+ подборов в одном матче.

Джеймс также стал первым баскетболистом «Лос-Анджелеса» со статистическими показателями 55-10. Ранее такое удавалось только прославленному Шакилу О’Нилу (март 2000 года).



Напомним, «Лейкерс» обыграли «Голден Стэйт» со счётом (124:116).



Леброн стал самым результативным игроком встречи, набрав 56 очков и совершив 10 подборов. Наиболее результативным игроком в составе «Уорриорз» стал Карри – в его активе 30 очков, 4 подбора и 1 результативная передача.