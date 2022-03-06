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Кендрик Перкинс назвал главного претендента на награду MVP

Кендрик Перкинс назвал главного претендента на награду MVP
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант является главным претендентом на награду MVP нынешнего сезона НБА.

«Прежде чем я напишу свой твит о величайшем игроке Джеймсе! У «Мемфис Гриззлиз» теперь второй лучший результат в НБА, а это значит, что Джа Морант должен стать лидером на звание MVP!» — написал Перкинс в своём «твиттере».

В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Гриззлиз» встречались с «Орландо Мэджик». Встреча закончилась со счётом 124:96 в пользу «Мемфиса».

В турнирной таблице Западной конференции «Мемфис» в настоящее время занимает второе место. После 65 сыгранных матчей у клуба 44 победы и 21 поражение.

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