Кендрик Перкинс назвал главного претендента на награду MVP
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант является главным претендентом на награду MVP нынешнего сезона НБА.
«Прежде чем я напишу свой твит о величайшем игроке Джеймсе! У «Мемфис Гриззлиз» теперь второй лучший результат в НБА, а это значит, что Джа Морант должен стать лидером на звание MVP!» — написал Перкинс в своём «твиттере».
В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Гриззлиз» встречались с «Орландо Мэджик». Встреча закончилась со счётом 124:96 в пользу «Мемфиса».
В турнирной таблице Западной конференции «Мемфис» в настоящее время занимает второе место. После 65 сыгранных матчей у клуба 44 победы и 21 поражение.
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