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Sportando: Дэниэл Хэкетт заплатил ЦСКА, чтобы выкупить свой контракт

Sportando: Дэниэл Хэкетт заплатил ЦСКА, чтобы выкупить свой контракт
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Итальянский разыгрывающий Дэниэл Хэкетт заплатил ЦСКА $ 100 000, чтобы иметь возможность расторгнуть контракт. Об этом рассказал авторитетный инсайдер Sportando Эмилиано Карчия, сославшийся на источники, знакомые с ситуацией.

Хэкетт в начале марта расторг контракт с ЦСКА и перешёл в итальянский клуб «Виртус», заключив с ним соглашение до 2024 года.

Напомним, в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Евролиги Дэниэл набирал 8,5 очка и 2,6 передачи в среднем за матч. В составе ЦСКА Хэкетт дважды подряд признавался самым ценным игроком тура Евролиги. Ранее за всё время выступления в турнире у Дэниэла этого сделать не получалось.

Ранее на уход Хэкетта отреагировал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

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