Леброн Джеймс стал обладателем рекорда, прежде не покорявшегося ни одному игроку НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который сумел набрать 50 и более очков за матч до 21 года, а затем повторил это после 35 лет. Об этом сообщается на странице StatMuse в «Твиттере».



Напомним, 37-летний Джеймс набрал 56 очков в последнем матче регулярного чемпионата НБА, в ходе которого «Лос-Анджелес» встречался с клубом «Голден Стэйт Уорриорз». Противостояние завершилось со счётом 124:116 в пользу «Лейкерс». Леброн стал самым результативным игроком в составе обеих команд. На его счету также 10 подборов и 3 результативные передачи.



Следующий матч «Лейкерс» проведут на выезде с «Сан-Антонио Спёрс». Встреча запланирована на 8 марта. Начало — в 4:30 мск.

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