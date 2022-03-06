Леброн Джеймс стал обладателем рекорда, прежде не покорявшегося ни одному игроку НБА
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который сумел набрать 50 и более очков за матч до 21 года, а затем повторил это после 35 лет. Об этом сообщается на странице StatMuse в «Твиттере».
Напомним, 37-летний Джеймс набрал 56 очков в последнем матче регулярного чемпионата НБА, в ходе которого «Лос-Анджелес» встречался с клубом «Голден Стэйт Уорриорз». Противостояние завершилось со счётом 124:116 в пользу «Лейкерс». Леброн стал самым результативным игроком в составе обеих команд. На его счету также 10 подборов и 3 результативные передачи.
Следующий матч «Лейкерс» проведут на выезде с «Сан-Антонио Спёрс». Встреча запланирована на 8 марта. Начало — в 4:30 мск.
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