Перасович: у УНИКСа в составе есть баскетболисты, которые вдохновляют остальных
Поделиться
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу с разгромным счётом в матче Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск» (98:56).
Самым результативным игроком матча в Казани стал хорват Марио Хезонья, оформивший трипл-дабл из 25 очков, 12 подборов и 12 передач.
«В первую очередь хочу поздравить своих игроков с победой. Они провели очень хороший матч, с первых минут вышли предельно сконцентрированными. У нас в составе есть баскетболисты, которые вдохновляют остальных – Марио Хезонья, Андрей Воронцевич, хороший матч провёл Тони Джекири. Другие ребята поддержали их и показали качественный баскетбол, поэтому игра сложилась даже легче, чем мы ожидали», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Комментарии
- 7 марта 2022
-
00:30
- 6 марта 2022
-
23:41
-
22:59
-
21:49
-
21:02
-
19:55
-
18:56
-
18:16
-
18:01
-
16:30
-
14:53
-
14:01
-
12:49
-
12:04
-
11:19
-
10:38
-
09:40
-
07:24
-
00:44
- 5 марта 2022
-
23:58
-
22:48
-
20:47
-
20:31
-
18:47
-
17:31
-
16:33
-
16:07
-
14:45
-
14:07
-
13:34
-
12:46
-
12:34
-
11:24
-
10:22
-
09:49
Партнерский контент