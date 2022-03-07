Перасович: у УНИКСа в составе есть баскетболисты, которые вдохновляют остальных

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу с разгромным счётом в матче Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск» (98:56).

Самым результативным игроком матча в Казани стал хорват Марио Хезонья, оформивший трипл-дабл из 25 очков, 12 подборов и 12 передач.

«В первую очередь хочу поздравить своих игроков с победой. Они провели очень хороший матч, с первых минут вышли предельно сконцентрированными. У нас в составе есть баскетболисты, которые вдохновляют остальных – Марио Хезонья, Андрей Воронцевич, хороший матч провёл Тони Джекири. Другие ребята поддержали их и показали качественный баскетбол, поэтому игра сложилась даже легче, чем мы ожидали», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.