Бен Симмонс поедет с «Бруклином» на выездной матч с «Филадельфией»

Журналист The Athletic Алекс Шиффер в своём «твиттере» сообщил, что разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс поедет на выездной матч со своей бывшей командой «Филадельфией Сиксерс», который состоится 11 марта.

Ожидается, что испытывающий проблемы со спиной австралиец пока не выйдет на площадку. Напомним, Симмонс в этом сезоне ещё не провёл ни одной игры.

«Бруклин» обменял защитника Джеймса Хардена и тяжёлого форварда Пола Миллсэпа в «Филадельфию Сиксерс» на Симмонса и Сета Карри, а также центрового Андре Драммонда. Ранее в «Нетс» заявляли, что Бен должен вернуться на площадку уже в скором времени.

Ранее главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш рассказал о нынешнем состоянии разыгрывающего команды Бена Симмонса.