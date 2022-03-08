Кайри Ирвинг отреагировал на освистывание от фанатов «Бостона»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг отреагировал на свист в свой адрес от болельщиков «Бостон Селтикс» во время матча регулярного чемпионата НБА.

«Я прекрасно понимаю, что так будет до конца моей карьеры, пока я буду приезжать сюда. Это как с подругой, которая хочет получить объяснения, почему я ушёл, но в то же время всё ещё надеется на то, что всё изменится. Меня эта ситуация просто забавляет», — приводятся слова Ирвинга на странице журналиста и инсайдера Ника Фриделла в «Твиттере».



Ирвинг выступал за «Бостон» до прихода в «Нетс», с 2017 по 2019 год.



Матч «Бостона» и «Бруклина» завершился победой хозяев со счётом 126:120. Кайри в той встрече набрал 19 очков, совершил 4 подбора и отдал 6 передач.