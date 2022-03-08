Главный тренер «Виртуса» назвал игрока ЦСКА, который оказал вклад в переход Шенгелии

Главный тренер «Виртуса» Серджо Скариоло рассказал, что в вопросе перехода грузинского форварда Торнике Шенгелии из московского ЦСКА в его команду некоторую роль сыграл разыгрывающий Дэниэл Хэкетт.



«Когда Хэкетт всё ещё решал свою ситуацию с ЦСКА, я спросил его о Торнике, поинтересовался, может ли он позвонить ему. Конечно, я и сам несколько раз разговаривал с Шенгелией до того, как он приехал сюда, но его ситуация немного отличалась от ситуации с Дэниэлом», — приводит слова Скариоло издание Basket News со ссылкой на Twitch-канал «Зона 52».



Напомним, Хэкетт также перешёл в «Виртус», заключив соглашение с командой до 2024 года. Ранее сообщалось, что Шенгелия по окончании сезона может перейти в «Барселону».

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