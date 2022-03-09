Желько Обрадович — о ситуации на Украине: а хоть кто-то говорил о Сербии в 1999-м?
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Главный тренер «Партизана» Желько Обрадович высказался о положении дел на Украине, где Россией в настоящее время проводится специальная операция.
«Я не хочу делать никаких заявлений. Такое не впервые случается в нашей жизни. Мне 62 года. Я многое помню. Моя страна подверглась бомбардировке в 1999 году. Но я не видел, чтобы люди реагировали на это и что-то говорили. А как насчёт Ирака? Ещё можно вспомнить Сирию, Афганистан. Кто-нибудь говорил об этом в тот момент?» — приводит слова Обрадовича Basket News.
Ранее сообщалось, что «Партизан», испанская «Валенсия» и «Виртус» из Италии могут заменить российские клубы в Евролиге сезона-2022/2023. Не так давно турнир официально приостановил участие ЦСКА, УНИКСа и «Зенита» на неопределённый срок.
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