Желько Обрадович — о ситуации на Украине: а хоть кто-то говорил о Сербии в 1999-м?

Главный тренер «Партизана» Желько Обрадович высказался о положении дел на Украине, где Россией в настоящее время проводится специальная операция.



«Я не хочу делать никаких заявлений. Такое не впервые случается в нашей жизни. Мне 62 года. Я многое помню. Моя страна подверглась бомбардировке в 1999 году. Но я не видел, чтобы люди реагировали на это и что-то говорили. А как насчёт Ирака? Ещё можно вспомнить Сирию, Афганистан. Кто-нибудь говорил об этом в тот момент?» — приводит слова Обрадовича Basket News.



Ранее сообщалось, что «Партизан», испанская «Валенсия» и «Виртус» из Италии могут заменить российские клубы в Евролиге сезона-2022/2023. Не так давно турнир официально приостановил участие ЦСКА, УНИКСа и «Зенита» на неопределённый срок.