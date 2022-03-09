Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Через несколько лет эта лига будет его». Шакил О'Нил — о 22-летнем игроке НБА

«Через несколько лет эта лига будет его». Шакил О'Нил — о 22-летнем игроке НБА
Комментарии

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Шакил О'Нил комплиментарно высказался о разыгрывающем «Мемфис Гриззлиз», 22-летнем Джа Моранте.

«Видели бы вы его лицо, когда я сказал ему: «Эй, парень, ты лучший в этой лиге». Он был очень удивлен, но я не шучу: «Ты действительно лучший. Поверь мне». Джа хорош, Пенни и Коби были таким же. Через несколько лет эта лига будет его», — сказал О'Нил в эфире NBA on TNT.

Напомним, Морант в этом сезоне сумел установить рекорд команды по результативности в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Во встрече с «Чикаго Буллз» Джа набрал 46 очков, чего никакому баскетболисту в отдельно взятой встрече регулярного чемпионата в истории «Гриззлиз» не удавалось.

Новость по теме
Кендрик Перкинс назвал главного претендента на награду MVP
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022