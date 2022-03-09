«Через несколько лет эта лига будет его». Шакил О'Нил — о 22-летнем игроке НБА
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Трёхкратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Шакил О'Нил комплиментарно высказался о разыгрывающем «Мемфис Гриззлиз», 22-летнем Джа Моранте.
«Видели бы вы его лицо, когда я сказал ему: «Эй, парень, ты лучший в этой лиге». Он был очень удивлен, но я не шучу: «Ты действительно лучший. Поверь мне». Джа хорош, Пенни и Коби были таким же. Через несколько лет эта лига будет его», — сказал О'Нил в эфире NBA on TNT.
Напомним, Морант в этом сезоне сумел установить рекорд команды по результативности в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Во встрече с «Чикаго Буллз» Джа набрал 46 очков, чего никакому баскетболисту в отдельно взятой встрече регулярного чемпионата в истории «Гриззлиз» не удавалось.
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