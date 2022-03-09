Кайри Ирвинг установил рекорд «Бруклина»
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Разыгрывающий Кайри Ирвинг стал первым игроком в истории «Бруклин Нетс», кому удалось провести более одного матча с 50 набранными очками. Об этом сообщается на странице NBA.com/Stats в «Твиттере».
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Шарлотт Хорнетс» Кайри набрал 50 очков, совершил 3 подбора и отдал 6 результативных передач. Это был уже третий матч Ирвинга, когда ему удавалось набирать 50 и более очков. Напомним, «Нетс» обыграли на выезде «Хорнетс» со счётом 132:121.
Следующий матч баскетболисты «Бруклина» проведут с «Филадельфией Сиксерс». Встреча запланирована на 11 марта. Начало — в 03:30 мск.
Ранее Ирвинг отреагировал на свист в свой адрес от болельщиков «Бостон Селтикс».
Новость по темеКайри Ирвинг отреагировал на освистывание от фанатов «Бостона»
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