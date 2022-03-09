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Ирвинг рассказал о своём отношении к переходу Хардена в «Филадельфию»

Ирвинг рассказал о своём отношении к переходу Хардена в «Филадельфию»
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг рассказал, как относится к переходу бывшего товарища по команде в «Филадельфию Сиксерс».

«У каждого своё видение относительно начала и завершения карьеры. Если это то, чего хотел Джеймс, то я уважаю его решение и желаю ему только мира и любви. Мы отлично ладим друг с другом, никаких обид у меня нет», — приводятся слова Ирвинга на странице журналиста и инсайдера Ника Фриделла в «Твиттере».

После перехода в «Сиксерс» Харден признался, что хотел перейти в «Филадельфию» и раньше — до прихода в «Бруклин Нетс» из «Хьюстон Рокетс».

До перехода в «Бруклин» Харден в течение 8,5 лет выступал за «Хьюстон». Перед дедлайном «Нетс» обменяли Хардена в «Филадельфию Сиксерс».

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