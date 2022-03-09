Фанаты НБА завалили последний пост Уэстбрука в «Инстаграме» комментариями «Уэстбрик»

Болельщики НБА массово начали комментировать последний пост разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука в «Инстаграме».

Болельщики коверкают фамилию баскетболиста, называя его «Уэстбрик».

Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Расселла Уэстбрука.

Напомним, ранее Уэстбрук выступил с заявлением по поводу унижений со стороны любителей НБА:

«Я понял, что не могу больше позволять другим людям говорить, например «Уэстбрик», теперь это недопустимо. Это унижение, шейминг. Это позорит моё имя, моё наследие. Это имя значит больше не только для меня, но и для моей жены, моей мамы, моего отца, тех, кто проложил мне путь. И это только один пример. Это сильно задело меня и мою жену. Думаю, что много раз я позволял себе это, но сейчас пришло время положить этому конец и обратить на это внимание».