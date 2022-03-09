Кендрик Перкинс — о Расселле Уэстбруке: он даже не вовлечён в игру

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс высказал мнение о разыгрывающем «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселле Уэстбруке.

«Если вы посмотрите на него внимательно, то увидите, что он даже не вовлечён в игру. Как будто ментально, он даже не на площадке», — приводит слова Перкинса Fadeaway World.

Напомним, ранее Уэстбрук выступил с заявлением по поводу унижений со стороны любителей НБА:



«Я понял, что не могу больше позволять другим людям говорить, например «Уэстбрик», теперь это недопустимо. Это унижение, шейминг. Это позорит моё имя, моё наследие. Это имя значит больше не только для меня, но и для моей жены, моей мамы, моего отца, тех, кто проложил мне путь. И это только один пример. Это сильно задело меня и мою жену. Думаю, что много раз я позволял себе это, но сейчас пришло время положить этому конец и обратить на это внимание».