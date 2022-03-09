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Эксперт: Дюранту больше нужен ещё один титул НБА, нежели Карри

Эксперт: Дюранту больше нужен ещё один титул НБА, нежели Карри
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Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит считает, что форварду «Бруклин Нетс» Кевину Дюранту больше требуется ещё один титул НБА, нежели разыгрывающему «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри, с которым он выступал ранее.

«Я думаю, что Кевину Дюранту больше нужен ещё один титул НБА, чем Стефену Карри. Отчасти потому, что он покинул «Голден Стэйт, отчасти потому, что он не смог выиграть чемпионат с Расселлом Уэстбруком.

Дюрант выбрал «Бруклин», в котором также были собраны звёзды. Многие винят его за это, поэтому на него оказывается слишком много давления», — сказал Эй Смит.

Ранее Дюрант высказался относительно того, что его товарищ по команде, разыгрывающий Бен Симмонс, может столкнуться с критикой болельщиков в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Филадельфия Сиксерс».

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