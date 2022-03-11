Российский игрок расторг контракт с австралийской «Тасманией»

Защитник Никита Михайловский вернётся в Россию. Игрок расторг контракт с «Тасманией». Об этом сообщается на официальном сайте австралийского клуба. Отмечается, что решение было обоюдным.
Права на Михайловского принадлежат саратовскому «Автодору».
«Тренеры и игроки много работали с Никитой. За время с нами он добился значительных успехов как на площадке, так и за её пределами. Мы надеемся, что Никите очень понравилось в «Тасмании», и желаем ему всего наилучшего», — сказал генеральный директор клуба Саймон Брукхаус.
Никита перешёл в «Тасманию» в межсезонье-2021 в рамках программы NBL Next Star, целью которой является помощь иностранным талантливым игрокам развиваться в чемпионате NBL, чтобы потом построить карьеру в НБА.
В сезоне-2020/2021 Михайловский был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. 20-летний Никита Михайловский провёл за «Автодор» 24 матча, в которых в среднем за 18,3 минуты на площадке набирал 8,5 очка, 2,7 подбора и 1,0 передачи, зарабатывая при этом 8,0 балла за эффективность действий.
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