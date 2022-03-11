Чарльз Баркли: Харден просто ужасен

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Чарльз Баркли выступил с критикой в адрес защитника «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена во время матча с «Бруклин Нетс».
«Слушайте, у него репутация игрока, который словно исчезает в больших матчах. И сегодня вечером он не сделал ничего, что заставило бы нас забыть об этом. Когда у тебя такая репутация, то следовало бы найти способ, как от неё избавиться. Будет несправедливо сравнивать Эмбиида и Хардена. Потому что Джоэл делает всё, что в его силах. А Джеймс был просто ужасен», — сказал Баркли в эфире NBA on TNT.
«Нетс» и «Сиксерс» встречались сегодня, 11 марта. Победу со счётом 129:100 праздновали баскетболисты «Бруклина». Харден в этом матче набрал 11 очков, выполнил 11 подборов и отдал 5 передач.
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