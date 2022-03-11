Легионер УНИКСа вернулся в расположение команды
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Президент УНИКСа Евгений Богачёв рассказал, что разыгрывающий защитник Марко Списсу вернулся в казанскую команду.
«Да, Списсу вновь в нашей команде. Вчера он тренировался в общей группе. Марко не покидал УНИКС. Он просто отвёз домой свою жену. Так что в данный момент в нашей команде остаются четыре легионера — итальянец Списсу, хорват Марио Хезонья, нигериец Тони Джекири и американец О Джей Мэйо. Последний не играл в последней встрече чемпионата Единой лиги ВТБ дома с белорусским «Цмоки-Минск» (98:56) из-за небольшой травмы», — приводит слова Богачёва «Татар-информ».
Напомним, ранее Евролига приостановила участие ЦСКА, УНИКСа и «Зенита» на неопределённый срок. Решение было принято из-за ситуации вокруг Украины.
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