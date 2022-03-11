Кевин Дюрант: выиграли ли мы сегодня чемпионат? Нет!

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант отреагировал на бурную реакцию со стороны болельщиков своего клуба после уверенной победы в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс».
«Это просто победа в очередном матче регулярного чемпионата. Выиграли ли мы сегодня чемпионат? Нет! Удалось ли нам выйти в плей-офф? Нет!» — сказал Дюрант во время пресс-конференции.
Напомним, матч «Бруклина» и «Филадельфии» закончился со счётом 129:100 в пользу баскетболистов «Нетс». Кевин стал самым результативным игроком в составе победителей. На его счету 25 очков и 14 подборов. У «Сиксерс» лучшую результативность показал Джоэл Эмбиид, заработавший 27 очков и 12 подборов.
Следующий матч «Бруклин» проведёт с «Нью-Йорк Никс». Встреча состоится 13 марта. Начало — в 20:00 мск.
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