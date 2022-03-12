Бэйлесс: неужели Леброна больше не волнует, как плоха всё это время была его команда?

Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс высказался о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе, ставшему самым результативным игроком матча регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс».
«Леброн так горд собой. Неужели его больше не волнует, насколько плоха всё это время была его команда? Сколько матчей он проиграл? Думаю, нет», — написал Бэйлесс в своём «твиттере».
Напомним, матч «Лейкерс» и «Уизардс» завершился победой калифорнийского клуба со счётом 122:109. На счету Леброна в этой встрече 50 очков, 7 подборов и 6 передач. Лучшим в составе «Вашингтона» стал экс-игрок «Лос-Анджелеса» Кайл Кузма – 23 очка, 7 подборов и 3 передачи.
«Лос-Анджелес» занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, «Вашингтон» (29-35) – 11-й на Востоке.
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