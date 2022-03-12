Леброн Джеймс вышел в лидеры в снайперской гонке НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс возглавил список самых результативных игроков сезона Национальной баскетбольной ассоциации.



Это случилось после матча регулярного чемпионата НБА, в котором встречались «Лейкерс» и «Вашингтон Уизардс». Леброн в этом матче набрал 50 очков. «Озёрники» праздновали победу со счётом 122:109. Помимо 50 набранных очков, на счету Джеймса также 7 подборов и 6 передач. Самым результативным в составе «Вашингтона» стал экс-игрок «Лос-Анджелеса» Кайл Кузма, в активе которого 23 очка, 7 подборов и 3 результативные передачи.

В среднем за матч в этом сезоне НБА Леброн набирает 29,71 очка. На втором месте с показателем 29,68 очка Джоэл Эмбиид. Замыкает тройку лучших Яннис Адетокунбо – 29,66 балла.