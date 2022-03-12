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Покинувший ЦСКА легионер может перейти в клуб НБА

Покинувший ЦСКА легионер может перейти в клуб НБА
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Датский защитник Габриэль Лундберг может продолжить выступление в Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом информирует Basket News, ссылаясь на свои источники.

По сведениям издания, Лундберг в скором времени может подписать двусторонний контракт с одним из клубов НБА. Одной из таких команд может стать «Финикс Санз».

Напомним, вчера, 11 марта, Габриэль покинул ряды московского ЦСКА. За армейцев датчанин выступал с февраля прошлого года. В Россию он приехал из польского клуба «Зелёна Гура».

В нынешнем розыгрыше Евролиги Лундберг принял участие в 23 матчах, в которых в среднем набирал 9,5 очка, совершал 2,2 подбора и отдавал 1,8 результативные передачи.

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