«У него есть шанс стать вторым Майклом Джорданом». Патрик Беверли — о молодом игроке НБА

Разыгрывающий «Миннесоты Тимбервулвз» Патрик Беверли комплиментарно высказался о своём одноклубнике, 20-летнем атакующем защитнике Энтони Эдвардсе.



«Однажды я сказал ему: «Брат, у тебя есть шанс стать вторым Майклом Джорданом. Брат, ты действительно это можешь». Его талант и уровень мастерства… это какое-то безумие. У него есть шанс стать действительно, по-настоящему особенным в этой лиге.



Чем бы он ни занимался, он обречён на величие, несмотря ни на что. Этот парень принадлежит к такому типу людей. Всё, к чему он прикасался и вкладывал свою энергию, превращалось в золото», — сказал Беверли в подкасте The Old Man & The Three.



В нынешнем сезона НБА Эдвардс сыграл в 58 матчах, в которых среднем набирал 21,3 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 3,6 передачи.

