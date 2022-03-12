«У него есть шанс стать вторым Майклом Джорданом». Патрик Беверли — о молодом игроке НБА

Разыгрывающий «Миннесоты Тимбервулвз» Патрик Беверли комплиментарно высказался о своём одноклубнике, 20-летнем атакующем защитнике Энтони Эдвардсе.
«Однажды я сказал ему: «Брат, у тебя есть шанс стать вторым Майклом Джорданом. Брат, ты действительно это можешь». Его талант и уровень мастерства… это какое-то безумие. У него есть шанс стать действительно, по-настоящему особенным в этой лиге.
Чем бы он ни занимался, он обречён на величие, несмотря ни на что. Этот парень принадлежит к такому типу людей. Всё, к чему он прикасался и вкладывал свою энергию, превращалось в золото», — сказал Беверли в подкасте The Old Man & The Three.
В нынешнем сезона НБА Эдвардс сыграл в 58 матчах, в которых среднем набирал 21,3 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 3,6 передачи.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 12 марта 2022
-
15:03
-
14:29
-
13:12
-
12:12
-
11:38
-
10:46
-
10:02
-
09:24
-
09:00
- 11 марта 2022
-
23:56
-
22:24
-
21:21
-
21:19
-
20:58
-
20:01
-
18:43
-
17:46
-
16:47
-
15:51
-
15:07
-
14:20
-
13:07
-
12:20
-
11:35
-
11:22
-
10:17
-
09:39
-
09:35
-
08:58
-
01:06
-
00:51
-
00:01
- 10 марта 2022
-
22:55
-
21:56
-
20:59