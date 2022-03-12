Нандо Де Коло отреагировал на выдающееся достижение Грега Поповича

Лидер «Фенербахче» Нандо Де Коло разместил новый пост в своём «твиттере», высказавшись о рекорде НБА, который установил главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович. Специалист стал лучшим тренером по числу одержанных побед в регулярных чемпионатах Национальной баскетбольной ассоциации. В общей сложности на его счету 1336 побед.
«1336 побед, и подсчёт не окончен. Поздравляю Грега Поповича с тем, что он стал лучшим тренером-победителем в истории НБА», — написал Де Коло.
Нандо Де Коло выступал за «Сан-Антонио» с 2012 по 2014 год. Попович в качестве главного тренера «Спёрс» начал работу в 1996 году. За время карьеры американский специалист пять раз становился победителем Национальной баскетбольной ассоциации с «Сан-Антонио» и трижды признавался тренером года.
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