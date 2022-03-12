Ушедший из ЦСКА Габриэль Лундберг определился с новым клубом
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Датский защитник Габриэль Лундберг продолжит карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации. Как сообщил в своём «твиттере» известный инсайдер Эдриан Войнаровски, Лундберг в скором времени подпишет двусторонний контракт с «Финикс Санз».
По сведениям источника, соглашение будет действовать до конца нынешнего сезона.
Вчера, 11 марта, Габриэль покинул московский ЦСКА. За красно-синих датский баскетболист выступал с февраля прошлого года. В Россию он приехал из польской команды «Зелёна-Гура».
В нынешнем розыгрыше Евролиги Лундберг принял участие в 23 матчах, в которых в среднем набирал 9,5 очка, 2,2 подбора и 1,8 передачи.
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Новость по темеГабриэль Лундберг прокомментировал уход из ЦСКА
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