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Итудис отреагировал на переход Уэйра в ЦСКА

Итудис отреагировал на переход Уэйра в ЦСКА
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Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал переход в стан своей команды американского разыгрывающего Каспера Уэйра.

«В нынешней ситуации клуб старается понять, какие ходы по усилению можно сделать, и мы быстро приняли решение по этому переходу. Мы нашли общий язык с Каспером, у него есть опыт выступления в Лиге ВТБ, ему хотелось выступать за нашу команду. Нам был необходим разыгрывающий, поскольку в настоящий момент у нас на этой позиции только Хоменко, плюс хорошую работу проделывает Ухов, и нам надо было добавить игрока. Желаю Касперу здоровья, и мы все – штаб и игроки – постараемся сделать так, чтобы адаптация получилась скорой», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.

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