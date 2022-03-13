«Цмоки-Минск» обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ

«Цмоки-Минск» добился победы в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником белорусского клуба была «Астана» из Казахстана. Встреча состоялась в Минске и завершилась победой хозяев площадки со счётом 66:60 (22:17, 14:7, 17:24, 13:12).
Матч проходил в упорной борьбе. Первая его половина, в особенности вторая четверть, осталась за игроками «Цмоки-Минск». Переломить ход встречи у гостей удалось в третьей десятиминутке, по итогам которой преимущество хозяев в 12 очков сократилось до 5 баллов. Решающим стал заключительный игровой отрезок. Его лучше провели баскетболисты минского клуба, за счёт чего и обеспечили себе победу.
В следующем туре Единой лиги ВТБ «Цмоки-Минск» на домашней площадке сыграет с «Локомотивом-Кубань». Встреча пройдёт 20 марта и начнётся в 16:00 мск. «Астана» в следующий раз сыграет также 20 марта. Команда из Казахстана примет саратовский «Автодор». Начало встречи — в 12:00 мск.
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