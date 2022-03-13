Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Цмоки-Минск» обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ

«Цмоки-Минск» обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ
Комментарии

«Цмоки-Минск» добился победы в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником белорусского клуба была «Астана» из Казахстана. Встреча состоялась в Минске и завершилась победой хозяев площадки со счётом 66:60 (22:17, 14:7, 17:24, 13:12).

Матч проходил в упорной борьбе. Первая его половина, в особенности вторая четверть, осталась за игроками «Цмоки-Минск». Переломить ход встречи у гостей удалось в третьей десятиминутке, по итогам которой преимущество хозяев в 12 очков сократилось до 5 баллов. Решающим стал заключительный игровой отрезок. Его лучше провели баскетболисты минского клуба, за счёт чего и обеспечили себе победу.

В следующем туре Единой лиги ВТБ «Цмоки-Минск» на домашней площадке сыграет с «Локомотивом-Кубань». Встреча пройдёт 20 марта и начнётся в 16:00 мск. «Астана» в следующий раз сыграет также 20 марта. Команда из Казахстана примет саратовский «Автодор». Начало встречи — в 12:00 мск.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
13 марта 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Окончен
66 : 60
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Цмоки-Минск: Стабровский - 17, Белянков - 16, Борисевич - 9, Близнюк - 8, Стубеда - 6, Эрнандес-Зиненко - 6, Коско - 2, Тростинецкий - 2, Коратцов, Поролев
Астана: Мурзагалиев - 17, Тихоненко - 10, Бажин - 9, Гаврилов - 9, Айткали - 6, Марчук - 4, Пан - 3, Балашов - 2, Литвиненко, Щербак
Новость по теме
«Парма» одержала уверенную победу в матче с «Автодором» в Единой лиге ВТБ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022