Стив Нэш рассказал о состоянии Бена Симмонса

Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш рассказал о состоянии нового разыгрывающего команды Бена Симмонса.
«Бен Симмонс на данный момент не готов даже к игре «один на один», не говоря уже о полноценном матче.
Для начала ему нужно набрать такую форму, чтобы играть на полной скорости без защитника, а потом уже можно будет говорить об игре «один на один», «три на три» и «пять на пять». Надеюсь, что скоро это произойдёт», — приводит слова Нэша Bleacher Report.
«Бруклин» обменял защитника Джеймса Хардена и тяжёлого форварда Пола Миллсэпа в «Филадельфию» на Симмонса и Сета Карри, а также центрового Андре Драммонда. Ожидается, что испытывающий проблемы со спиной австралиец пока не выйдет на площадку.
Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне НБА. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставил «Филадельфии Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку.
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