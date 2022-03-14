«Отставка может подождать». Леброн отреагировал на возобновление карьеры Томом Брэди

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, который не раз высказывал своё уважение легендарному игроку в американский футбол Тому Брэди, отреагировал на его возвращение в профессиональный спорт.

«Отставка может подождать», — написал Леброн в своём «инстаграме».

Напомним, Брэди объявил о завершении карьеры в начале февраля, однако спустя чуть больше месяца объявил о возобновлении профессиональной деятельности.

44-летний спортсмен проведёт 23-й сезон в лиге НФЛ. За карьеру Брэди пять раз становился MVP Супербоула и трижды MVP регулярного сезона. Последние два сезона он провёл в «Тампа-Бэй», а с 2000 по 2019 год выступал за клуб «Нью-Инглэнд Пэтриотс».

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