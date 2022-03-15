Мюррей – 1-й в истории «Спёрс», набравший 1000 очков, 500 подборов и 500 передач за сезон

25-летний американский баскетболист «Сан-Антонио Спёрс» Деджанте Мюррей, выступающий на позиции разыгрывающего, вписал своё имя в историю клуба. Об этом сообщает StatMuse в «Твиттере».
Как отмечает источник, Мюррей — первый игрок в истории «шпор», набравший 1000 очков, 500 подборов и 500 передач за сезон. В прошедшем матче он стал одним из двух игроков «Сан-Антонио», отметившимся дабл-даблом – на его счету 30 очков, 4 подбора и 12 передач.
Напомним, в Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча завершилась победой гостей в результативном матче со счётом 149:139.
«Миннесота Тимбервулвз» (40-30) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Сан-Антонио Спёрс» (26-43) – 12-е.
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