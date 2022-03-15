Ерёмин рассказал, что нужно сделать, чтобы качественно поменять российский баскетбол

Глава тренерского совета РФБ Станислав Ерёмин рассказал о мерах, которые нужно предпринять, чтобы повысить уровень баскетбола в России.
«Надо использовать внутренние резервы и воспользоваться этим моментом, чтобы качественно поменять наш баскетбол. Если будет больше клубов в высшем дивизионе, то будет и больше рабочих мест для российских баскетболистов и тренеров. Об этом в последнее время много говорили в кулуарах, были критические замечания в адрес Единой лиги и РФБ. Надо всем заинтересованным сторонам обсудить эти вопросы и решить, как двигаться дальше», — приводит слова Ерёмина «Известия».
Ранее Ерёмин рассказал о том, что главный тренер национальной сборной по баскетболу и «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич получил российский паспорт.
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