Симмонс рассказал, каких из нынешних игроков НБА ему напоминают Шакил О'Нил и Коби Брайант

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс разместил новый пост на своей странице в «Твиттере», рассказав, кто из ныне играющих игроков НБА ему напоминает известных в прошлом баскетболистов Шакила О'Нила и Коби Брайанта. По словам Симмонса, это центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид и его одноклубник, звёздный защитник Джеймс Харден.



«Эмбиид и Харден напоминают мне Шака и Коби в 2004 году», — написал Симмонс.



Напомним, Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставил «Филадельфии Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку.

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