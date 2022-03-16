Владимир Гомельский отреагировал на возвращение шести легионеров в «Зенит»

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский отметил работу менеджмента «Зенита», выразив мнение, что именно благодаря ему в клуб вернулись шесть иностранных игроков.



«Потрясающую работу проводит менеджмент «Зенита» во главе с А. В. Церковным. Возвращение легионеров, особенно Матеуша Понитки — это заслуга менеджмента», — написал Гомельский на своём официальной сайте.



Напомним, в расположение «Зенита» вернулись Матеуш Понитка (Польша), Джордан Лойд, Билли Бэрон, Тайсон Картер, Алекс Пойтресс и Джордан Мики (все – США).



Ранее сообщалось, что «Зенит» отказался разрывать контракт с форвардом Матеушем Пониткой, пригрозив внушительным штрафом, если игрок всё-таки расторгнет соглашение.

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