Пол Пирс назвал пять лучших игроков НБА всех времён
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Известный экс-баскетболист НБА, 10-кратный участник Матча всех звёзд, MVP финала НБА 2008 года Пол Пирс поделился мыслями о пяти лучших игроках Национальной баскетбольной ассоциации всех времён.
«Моя пятёрка лучших игроков НБА всех времён: Мэджик Джонсон, Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Шакил О’Нил. и Кевин Гарнетт», — написал Пирс в своём «твиттере».
Отметим, что Пол включил в свой список лишь одного действующего баскетболиста, лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
Ранее Джеймс высказался по поводу этого сезона НБА, который неудачно складывается для его команды. В настоящее время «Лейкерс» находятся на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции.
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