Пол Пирс назвал пять лучших игроков НБА всех времён

Известный экс-баскетболист НБА, 10-кратный участник Матча всех звёзд, MVP финала НБА 2008 года Пол Пирс поделился мыслями о пяти лучших игроках Национальной баскетбольной ассоциации всех времён.



«Моя пятёрка лучших игроков НБА всех времён: Мэджик Джонсон, Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Шакил О’Нил. и Кевин Гарнетт», — написал Пирс в своём «твиттере».



Отметим, что Пол включил в свой список лишь одного действующего баскетболиста, лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.



Ранее Джеймс высказался по поводу этого сезона НБА, который неудачно складывается для его команды. В настоящее время «Лейкерс» находятся на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции.



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме Леброн Джеймс: этот сезон испытывает моё терпение больше, чем любой другой