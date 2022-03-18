Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пол Пирс назвал пять лучших игроков НБА всех времён

Пол Пирс назвал пять лучших игроков НБА всех времён
Комментарии

Известный экс-баскетболист НБА, 10-кратный участник Матча всех звёзд, MVP финала НБА 2008 года Пол Пирс поделился мыслями о пяти лучших игроках Национальной баскетбольной ассоциации всех времён.

«Моя пятёрка лучших игроков НБА всех времён: Мэджик Джонсон, Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Шакил О’Нил. и Кевин Гарнетт», — написал Пирс в своём «твиттере».

Отметим, что Пол включил в свой список лишь одного действующего баскетболиста, лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Ранее Джеймс высказался по поводу этого сезона НБА, который неудачно складывается для его команды. В настоящее время «Лейкерс» находятся на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Леброн Джеймс: этот сезон испытывает моё терпение больше, чем любой другой
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022