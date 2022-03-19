Перкинс — Уэстбруку: продолжай в том же духе, чёрт возьми!

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс высказался об игре разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука в матче с «Торонто Рэпторс».
«Это была лучшая игра Расселла Уэстбрука в форме «Лейкерс». По большей части он всё держал под контролем, отлично действовал на площадке, реализовав важный трёхочковый для перевода матча в овертайм! Продолжай в том же духе, чёрт возьми!» — написал Перкинс в своём «твиттере».
Напомним, «Лос-Анджелес» после овертайма на выезде обыграл «Торонто» со счётом 128:123, благодаря чему калифорнийскому клубу удалось прервать трёхматчевую серию поражений. В составе «Лейкерс» самый значительный вклад в победу внёс лёгкий форвард Леброн Джеймс, на счету которого 36 очков, 9 подборов и 7 передач. Трипл-даблом отметился разыгрывающий Уэстбрук – 22 очка, 10 подборов и 10 передач.
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