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Леброн Джеймс: да, сезон пошёл не так, как нам хотелось бы, но я получаю удовольствие

Леброн Джеймс: да, сезон пошёл не так, как нам хотелось бы, но я получаю удовольствие
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий после победы своей команды в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Торонто Рэпторс».

«Мы стараемся делать всё от нас зависящее. Признаюсь, мне просто очень весело быть частью этой игры. Я всегда считал, что дело не только в победах и поражениях. Важно также получать радость от происходящего. Да, я знаю, что сезон пошёл не так, как нам хотелось бы, но я получаю удовольствие, просто играя в эту игру и находясь здесь перед одними из лучших болельщиков в НБА», — сказал Леброн после матча.

Напомним, «Лейкерс» на выезде обыграли «Торонто» после овертайма со счётом 128:123. В составе «Лос-Анджелеса» самый значительный вклад в победу внёс Джеймс, на счету которого 36 очков, 9 подборов и 7 передач. Трипл-даблом отметился разыгрывающий Расселл Уэстбрук – в его активе 22 очка, 10 подборов и 10 передач.

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