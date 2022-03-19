Леброн Джеймс ответил хейтерам Расселла Уэстбрука

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост у себя в «инстаграме», отреагировав на впечатляющую игру своего одноклубника, разыгрывающего Расселла Уэстбрука в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» (128:123 ОТ).
«Вот это настрой! Привет, хейтеры», – написал Джеймс.
Фото: https://www.instagram.com/kingjames
Леброн в матче с «Торонто» внёс самый значительный вклад в победу своей команды. На счету Джеймса 36 очков, 9 подборов и 7 передач. Уэстбрук отметился трипл-даблом. В его активе 22 набранных очка, а также 10 подборов и 10 передач.
В следующем матче «Лос-Анджелес» на выезде сыграет с «Вашингтон Уизардс». Встреча состоится 20 марта и начнётся в 3:00 мск.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 19 марта 2022
-
13:10
-
12:38
-
11:53
-
10:59
-
10:19
-
09:46
-
07:24
-
06:29
-
05:22
-
04:23
-
00:51
- 18 марта 2022
-
23:44
-
23:01
-
21:51
-
20:56
-
19:52
-
18:27
-
17:59
-
16:20
-
15:20
-
15:00
-
13:57
-
13:04
-
12:19
-
11:42
-
10:28
-
10:19
-
09:44
-
04:38
-
00:46
-
00:27
- 17 марта 2022
-
22:42
-
22:04
-
21:07
-
19:52