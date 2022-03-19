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Леброн Джеймс ответил хейтерам Расселла Уэстбрука

Леброн Джеймс ответил хейтерам Расселла Уэстбрука
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост у себя в «инстаграме», отреагировав на впечатляющую игру своего одноклубника, разыгрывающего Расселла Уэстбрука в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» (128:123 ОТ).

«Вот это настрой! Привет, хейтеры», – написал Джеймс.

Фото: https://www.instagram.com/kingjames

Леброн в матче с «Торонто» внёс самый значительный вклад в победу своей команды. На счету Джеймса 36 очков, 9 подборов и 7 передач. Уэстбрук отметился трипл-даблом. В его активе 22 набранных очка, а также 10 подборов и 10 передач.

В следующем матче «Лос-Анджелес» на выезде сыграет с «Вашингтон Уизардс». Встреча состоится 20 марта и начнётся в 3:00 мск.

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