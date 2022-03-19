Дрэймонд Грин поддержал Дюранта после штрафа за высказывание в адрес болельщика
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поддержал игрока «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта после штрафа за высказывание в адрес болельщика.
«Настаивай на своём, Кевин. Когда-нибудь они запретят болельщикам разговаривать с нами, как с детьми», — написал Дрэймонд Грин в своём «инстаграме»
Напомним, Кевин Дюрант был оштрафован на $ 25 тыс. за эпизод в концовке матча регулярного чемпионата НБА между «Бруклином» и «Даллас Маверикс». Форвард посоветовал одному из болельщиков заткнуться после того, как он обратился к игроку.
Та встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 113:111.
Ранее Дюрант выразил мнение, что приз самому ценному игроку сезона НБА должен достаться 28-летнему центровому «Филадельфии Сиксерс» Джоэлу Эмбииду.
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