Дрэймонд Грин поддержал Дюранта после штрафа за высказывание в адрес болельщика

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поддержал игрока «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта после штрафа за высказывание в адрес болельщика.



«Настаивай на своём, Кевин. Когда-нибудь они запретят болельщикам разговаривать с нами, как с детьми», — написал Дрэймонд Грин в своём «инстаграме»



Напомним, Кевин Дюрант был оштрафован на $ 25 тыс. за эпизод в концовке матча регулярного чемпионата НБА между «Бруклином» и «Даллас Маверикс». Форвард посоветовал одному из болельщиков заткнуться после того, как он обратился к игроку.



Та встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 113:111.

Ранее Дюрант выразил мнение, что приз самому ценному игроку сезона НБА должен достаться 28-летнему центровому «Филадельфии Сиксерс» Джоэлу Эмбииду.