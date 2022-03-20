Леброн Джеймс отреагировал на выход на второе место по набранным очкам в истории НБА
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о достижении в НБА, которое ему недавно покорилось — Леброн стал вторым в истории лиги по набранным очкам (36 959).
«У меня просто нет слов. Это честь для меня, моей семьи, друзей и моего родного города. Но в конце концов, меня волнуют только победы и поражения», – приводит слова Джеймса обозреватель Харрисон Фейген на своей странице в «Твиттере».
Леброн вышел на второе место по набранным очкам в Национальной баскетбольной ассоциации после матча с «Вашингтон Уизардс» (119:127). В этой встрече лидер «Лейкерс» заработал 38 очков. За счёт этого он превзошёл Карла Мэлоуна, в акимве которого 36 928 очков. Лучше Леброна только Карим Абдул-Джаббар, у которого 38 387 очков за игровую карьеру.
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