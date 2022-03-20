Димитрий Итудис отреагировал на уход из ЦСКА своего помощника
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Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал назначение своего помощника, Андреаса Пистиолиса, на должность наставника стамбульского «Галатасарая».
«Я лично и все в клубе рады, что Андреасу представилась такая возможность. Генеральный менеджер «Галатасарая» Тургай Зейтингез — наш давний друг, поэтому я рад, что они пришли к соглашению. Андреас был важной частью нашего успеха за последние восемь лет, желаю удачи и здоровья ему и его семье. Более чем убеждён, что у Андреаса впереди славная карьера», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.
Напомним, вчера, 19 марта стало известно, что Пистиолис возглавил турецкий клуб. Ранее назначение Пистолиса оценил бывший игрок ЦСКА, американец Майк Джеймс.
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