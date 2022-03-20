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Вогель: не знаю, где бы мы были без Леброна

Вогель: не знаю, где бы мы были без Леброна
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель оценил пользу, которую команде приносит её лидер Леброн Джеймс.

«Не знаю, где бы мы были без него», — приводит слова Вогеля журналсит Райан Уорд на своей официальной странице в «Твиттере».

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес» на выезде встречался с «Вашингтон Уизардс». Победу со счётом 127:119 праздновали хозяева площадки.

Значительный вклад в успех «Вашингтона» внёс Кристапс Порзингис – 27 очков. У «Лейкерс» выделился Джеймс, на счету которого 38 очков и 10 подборов. В активе Расселла Уэстбрука дабл-дабл (22 очка и также 10 подборов).

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