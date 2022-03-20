Велимир Перасович назвал главного претендента на победу в Единой лиге ВТБ

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович дал комментарий о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». По мнению Перасовича, именно клуб из Санкт-Петербурга является главным претендентом на победу в турнире.
«Нас ждёт тяжёлый поединок против сильного соперника. На данный момент «Зенит» — главный претендент на победу в Единой лиге ВТБ. Клуб из Санкт-Петербурга вернул практически всех легионеров и усилился опытными российскими баскетболистами. Наша цель прежняя — выиграть оставшиеся матчи и закончить регулярный чемпионат на первом месте. Осознаём все сложности, но продолжаем сражаться», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.
Матч УНИКСа и «Зенита» состоится 21 марта. Начало — в 19:00 мск.
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