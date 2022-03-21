«Филадельфия» потеряла Джоэла Эмбиида
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Центровой команды НБА «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид пропустит домашний матч регулярного чемпионата с лидером Восточной конференции «Майами Хит», сообщает NBC Sports. Причиной пропуска матчей станут боли в спине, от которых страдает баскетболист. О сроках восстановления Эмбиида пока не сообщается.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Эмбиид принял участие в 57 матчах, в которых в среднем набирал 30 очков, совершал 11,3 подбора и отдавал 4,4 результативные передачи.
Ранее форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант выразил мнение, что приз самому ценному игроку сезона НБА должен достаться Джоэлу Эмбииду.
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