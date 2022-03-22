«Хьюстон» победил «Вашингтон». Дабл-дабл Вуда помог команде выиграть впервые за 6 матчей

В регулярном матче НБА на стадионе «Тойота-центр» в Хьюстоне местная команда принимала «Вашингтон Уизардс». Встреча завершилась со счётом 115:97 в пользу «Хьюстон Рокетс».



Дабл-даблом отметился Кристиан Вуд, также он стал самым результативным игроком встречи, набрав 39 очков. Примечательно, что для «Рокетс» эта победа стала первая в последних шести играх.



В параллельной игре «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Бостон Селтикс». Победу одержала гостевая команда со счётом 132:123.

Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, в его активе 36 набранных очков. У хозяев отличился защитник Тре Манн с 35 баллами.



Ещё в одном матче регулярки «Чикаго Буллз» играл дома с «Торонто Рэпторз». Хозяева победили со счётом 113:99.«Буллз» прервал свою трёхматчевую серию без побед.

Игроки хозяев Зак Лавин и Демар Дерозан набрали по 26 очков каждый и стали самыми результативными в этой встрече.

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