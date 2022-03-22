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«Хьюстон» победил «Вашингтон». Дабл-дабл Вуда помог команде выиграть впервые за 6 матчей

«Хьюстон» победил «Вашингтон». Дабл-дабл Вуда помог команде выиграть впервые за 6 матчей
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В регулярном матче НБА на стадионе «Тойота-центр» в Хьюстоне местная команда принимала «Вашингтон Уизардс». Встреча завершилась со счётом 115:97 в пользу «Хьюстон Рокетс».

Дабл-даблом отметился Кристиан Вуд, также он стал самым результативным игроком встречи, набрав 39 очков. Примечательно, что для «Рокетс» эта победа стала первая в последних шести играх.

В параллельной игре «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Бостон Селтикс». Победу одержала гостевая команда со счётом 132:123.

Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, в его активе 36 набранных очков. У хозяев отличился защитник Тре Манн с 35 баллами.

Ещё в одном матче регулярки «Чикаго Буллз» играл дома с «Торонто Рэпторз». Хозяева победили со счётом 113:99.«Буллз» прервал свою трёхматчевую серию без побед.

Игроки хозяев Зак Лавин и Демар Дерозан набрали по 26 очков каждый и стали самыми результативными в этой встрече.

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НБА - регулярный чемпионат
22 марта 2022, вторник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
123 : 132
Бостон Селтикс
Бостон
Оклахома-Сити Тандер: Манн - 35, Гилджес-Александер - 31, Базли - 22, Покушевски - 19, Уиггинс - 8, Waters III - 3, Маледон - 3, Крейчи - 2, Sarr, Гидди, Джером, Дорт, Мускала, Роби, Робинсон-Эрл, Уильямс, Фэйворс
Бостон Селтикс: Тейтум - 36, Браун - 25, Уильямс - 20, Притчард - 18, Уайт - 18, Тайс - 9, Хозер - 3, Хорфорд - 3, Ryan, Корнет, Несмит, Смарт, Стаускас, Томас, Уильямс, Фиттс
НБА - регулярный чемпионат
22 марта 2022, вторник. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
113 : 99
Торонто Рэпторс
Торонто
Чикаго Буллз: Дерозан - 26, Лавин - 26, Вучевич - 19, Досунму - 11, Грин - 7, Карузо - 7, Уильямс - 7, Томпсон - 4, Браун - 3, Уайт - 2, Брэдли - 1, Hill, Болл, Джонс, Кук, Симонович, Томас
Торонто Рэпторс: Сиакам - 22, Буше - 19, Ванвлит - 19, Берч - 11, Барнс - 8, Брукс - 8, Ачиува - 6, Янг - 4, Ватанабэ - 2, Ануноби, Бонга, Бэнтон, Джонсон, Михайлюк, Трент-мл., Флинн, Шампани
НБА - регулярный чемпионат
22 марта 2022, вторник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
115 : 97
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Хьюстон Рокетс: Вуд - 39, Грин - 17, Гордон - 15, Портер - 11, Шрёдер - 8, Тэйт - 7, Шенгюн - 7, Мэтьюз - 6, Мартин - 5, Queen, Гаруба, Кристофер, Нваба, Никс, Уолл, Фернанду
Вашингтон Уизардс: Порзингис - 22, Хатимура - 16, Кисперт - 13, Колдуэлл-Поуп - 13, Гэффорд - 8, Авдия - 7, Нето - 6, Смит - 5, Гилл - 4, Саторански - 3, Schakel, Бил, Брайант, Кузма, Кэри, Тодд, Уинстон
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