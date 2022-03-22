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Желько Шакич стал игроком УНИКСа

Желько Шакич стал игроком УНИКСа
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Хорватский форвард Желько Шакич официально стал игроком УНИКСа. Об этом казанский клуб объявил на своём официальном сайте.

В текущем сезоне баскетболист провёл в составе саратовского «Автодора» 14 игр, набирая в чемпионате Единой лиги ВТБ в среднем 8,6 очка, 4,8 подбора, 2,2 передачи, 0,6 перехвата за 26,14 минуты игрового времени.

В 12 матчах Кубка ФИБА-Европа средняя статистика Шакича составила 12,8 очка, 5,5 подбора, 2,5 передачи, 0,8 перехвата за 26,6 минуты на паркете.

Напомним, вчера прошёл матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС на домашней площадке принимал санкт-петербургский «Зенит». Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 84:80. Теперь казанская команда занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата.

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