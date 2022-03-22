Димитрис Итудис отреагировал на приход в ЦСКА Стефаноса Дедаса

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал назначение Стефаноса Дедаса на пост своего ассистента.



«Стефанос Дедас имеет большой опыт работы главным тренером или первым помощником тренера. Он был главным в АЕКе, «Хапоэле», турецких командах, работал с Юре Здовцем в сборной Словении и в России вместе с Антоном Юдиным. Самое главное, он вдохновлён и мотивирован приехать и помочь команде в этот переходный период. Очень рад, что человек с таким большим опытом, с большим запасом энергии хочет помочь нам в развитии и адаптации к нынешним реалиям.



Тот факт, что Стефанос работал с представителями нашего штаба, сделает переход более лёгким и плавным. Ожидаем, что он скоро присоединится к нашей группе и начнёт работать с нами, так что добро пожаловать!» — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.



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