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Димитрис Итудис отреагировал на приход в ЦСКА Стефаноса Дедаса

Димитрис Итудис отреагировал на приход в ЦСКА Стефаноса Дедаса
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Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал назначение Стефаноса Дедаса на пост своего ассистента.

«Стефанос Дедас имеет большой опыт работы главным тренером или первым помощником тренера. Он был главным в АЕКе, «Хапоэле», турецких командах, работал с Юре Здовцем в сборной Словении и в России вместе с Антоном Юдиным. Самое главное, он вдохновлён и мотивирован приехать и помочь команде в этот переходный период. Очень рад, что человек с таким большим опытом, с большим запасом энергии хочет помочь нам в развитии и адаптации к нынешним реалиям.

Тот факт, что Стефанос работал с представителями нашего штаба, сделает переход более лёгким и плавным. Ожидаем, что он скоро присоединится к нашей группе и начнёт работать с нами, так что добро пожаловать!» — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.

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