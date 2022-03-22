Леброн — о своём данке через Лава: грустно, что это случилось с ним

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на свой данк, который он выполнил через бывшего товарища по команде, форварда «Кливленд Кавальерс» Кевина Лава.



«Этот данк займёт последнее место в моей коллекции. Когда я вышел на кольцо: то подумал: «Нет, пожалуйста, Кев, просто отойди». Это было ненавистно для меня. Я не хотел этого. Грустно видеть, что это случилось с ним. Поэтому я уберу этот данк со своих плакатов. Всё это мне не понравилось, потому что это мой приятель», — сказал Леброн после матча.



Напомним, «Лейкерс» на выезде обыграли «Кливленд Кавальерс» (131:120). Самый значительный вклад в победу «Лос-Анджелеса» внесли Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 38 очков, 11 подборов и 12 передач, и разыгрывающий Расселл Уэстбрук, на счету которого дабл-дабл – 20 очков, 4 подбора и 11 передач.

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