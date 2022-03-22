В УНИКСе отреагировали на решение Евролиги отстранить российские клубы

Президент УНИКСа Евгений Богачёв высказался о решении Евролиги отстранить российские клубы от участия в текущем сезоне и аннулировать их результаты.
«Мы ожидали такого решения. Вы же видите, что происходит в мировом спорте: нас исключают из федераций, лишают права на участие в турнирах, отстраняют от еврокубков. Печальное решение, но я бы не сказал, что это трагедия. У нас продолжается чемпионат Единой лиги ВТБ, мы сконцентрируемся на нём.
Мы находились в зоне плей-офф на момент нашего отстранения, так что мы имеем право играть в Евролиге в следующем сезоне. Я убеждён в этом. Конечно, это только право. Воспользуется им Евролига или нет, я сказать уже не могу. Более подробно говорить об этом можно будет после завершения текущего чемпионата. Мы показали, что можем сражаться на равных с лучшими европейскими командами», — приводит слова Богачёва «БИЗНЕС Online».
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