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В УНИКСе отреагировали на решение Евролиги отстранить российские клубы

В УНИКСе отреагировали на решение Евролиги отстранить российские клубы
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Президент УНИКСа Евгений Богачёв высказался о решении Евролиги отстранить российские клубы от участия в текущем сезоне и аннулировать их результаты.

«Мы ожидали такого решения. Вы же видите, что происходит в мировом спорте: нас исключают из федераций, лишают права на участие в турнирах, отстраняют от еврокубков. Печальное решение, но я бы не сказал, что это трагедия. У нас продолжается чемпионат Единой лиги ВТБ, мы сконцентрируемся на нём.

Мы находились в зоне плей-офф на момент нашего отстранения, так что мы имеем право играть в Евролиге в следующем сезоне. Я убеждён в этом. Конечно, это только право. Воспользуется им Евролига или нет, я сказать уже не могу. Более подробно говорить об этом можно будет после завершения текущего чемпионата. Мы показали, что можем сражаться на равных с лучшими европейскими командами», — приводит слова Богачёва «БИЗНЕС Online».

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«Это неспортивное решение». Российские клубы отстранили от Евролиги! «Это неспортивное решение». Российские клубы отстранили от Евролиги!
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