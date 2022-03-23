Перкинс — о Леброне: молодые ребята, должно быть, чувствуют неуважение со стороны старика

Чемпион НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс высказался об игре лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в последних матчах регулярного чемпионата НБА.



«Леброн Джеймс буквально доминировал над двумя поколениями. Какое-то безумие. Эти молодые ребята, должно быть, чувствуют неуважение со стороны старика! Продолжай в том же духе, чёрт возьми», — написал Перкинс в своём «твиттере».



Напомним, в последнем матче «Лейкерс» на выезде обыграли «Кливленд Кавальерс» (131:120). Самый значительный вклад в победу «Лос-Анджелеса» внесли Леброн, оформивший трипл-дабл из 38 очков, 11 подборов и 12 передач, и разыгрывающий Расселл Уэстбрук, на счету которого дабл-дабл – 20 очков, 4 подбора и 11 передач.



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