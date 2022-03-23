Эксперт сравнил снайперские навыки Кевина Дюранта и Майкла Джордана

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит провёл сравнение снайперских навыков форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта и легендарного игрока НБА Майкла Джордана.

«Способность Джордана на завершающей стадии атаки поражала. В том, как он совершал воздушные атаки, ему просто не было равных. Кроме того, он играл в эпоху, когда физике уделялось гораздо большее внимание. А его менталитет был менталитетом убийцы», — сказал Эй Смит в эфире шоу NBA on ESPN.



Напомним, после матча регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» Дюрант обошёл по набранным очкам за карьеру известного баскетболиста Национальной баскетбольной ассоциации Джерри Уэста. Теперь в активе Дюранта 25 213 очков, на счету Уэста их 25 192.